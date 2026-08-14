Путин рассказал Совбезу о результатах учений Тихоокеанского флота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности проинформировал об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин также обсудил текущие вопросы безопасности и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учения Тихоокеанского флота, стартовавшие в начале августа под руководством командующего адмирала Виктора Лиины, стали главным событием года в боевой подготовке флота. В них участвовали около 60 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных.

Ранее президент лично прибыл на борт крейсера «Варяг» в акватории Японского моря, чтобы наблюдать за ходом заключительного этапа манёвров. Он отметил, что такие учения необходимы для поддержания боеготовности флота и защиты интересов России в регионе, в том числе с учётом опыта СВО.

Во время учений командующий ТОФ доложил президенту о 379 судах недружественных государств, прошедших через экономическую зону РФ у Южных Курил, и о готовности сил к их досмотру и задержанию.