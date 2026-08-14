Рыбаков: «Яблоко» будет подавать иск на «Родину» за клевету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Яблоко» будет подавать иск о защите деловой репутации к партии «Родина». Об этом сообщил председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

«На защиту деловой репутации, да… И это не только будет "Родина", а все партии, кто позволил себе оболгать нас», — сказал Рыбаков, отвечая на вопрос информагентства РИА Новости.

Ранее Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Основанием стали нарушения правил использования интеллектуальной собственности, агитационных материалов и других норм избирательного законодательства.

Также KP.RU писал, что Верховный суд установил факт получения «Яблоком» около 3 миллионов рублей из-за рубежа от иностранных контрагентов на политическую деятельность. Согласно материалам Росфинмониторинга, с 9 июля по 2 августа на счёт партии поступили пожертвования от 74 лиц, связанных с финансированием из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и других стран.