Партии "Яблоко" не будет на выборах в Госдуму: Верховный суд РФ вынес вердикт

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков Фото: REUTERS.

Верховный суд России удовлетворил иск партии "Родина" и отменил регистрацию партии "Яблоко" на выборах в Госдуму. Заседание суда транслировалось на официальной странице ведомства во "ВКонтакте".

"Исковое заявление партии „Родина“ удовлетворить в полном объеме. Решение Верховного суда об исключении партии „Яблоко“ из федеральных списоков на выборах в Госдуму может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его оглашения", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.

В партии "Родина" заявили, что фракция "Яблоко" нарушила правила использования интеллектуальной собственности и агитационных материалов, а также другие нормы избирательного законодательства.

В качестве претензий "Родиной" были указаны публикация кадров из фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука, изображения бомбардировки Хиросимы, цитаты из песни "Пусть всегда будет солнце", фразы "Лишь бы не было войны", а также использование материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Также "Родина" заявила о резком увеличении после регистрации списка "Яблока" числа агитационных публикаций в интернете. По утверждению истца, к их распространению могли иметь отношение иностранные организации, СМИ и лица, признанные в России иноагентами.

Представитель ЦИК в суде со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщил, что партия "Яблоко" могла получать денежные средства из иностранных источников. В материалах упоминаются третьи лица из США и Германии.

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отметил ТАСС, что до рассмотрения возможной апелляции и вступления решения суда в силу никаких изменений в избирательные бюллетени вносить не будут.

"Если бюллетени еще не будут изготовлены, их текст скорректируют, исключив из него "Яблоко". Если бюллетени уже будут изготовлены, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться членами избирательных комиссий вручную", - уточнил другой инсайдер из ЦИК для ТАСС.

Глава "Яблока" Николай Рыбаков сообщил журналистам, что партия намерена обжаловать решение Верховного суда. Фракция дополнительно подаст иск о защите деловой репутации против партии "Родина" и ее лидера Алексея Журавлева. Представители "Яблока" обвинения не признали.