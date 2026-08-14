«Нафтогаз» призвал украинцев откладывать деньги на коммунальные платежи к зиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Нафтогаз Украины» обратилась в соцсетях к украинцам с рекомендацией откладывать деньги на оплату коммунальных услуг к зимнему отопительному сезону. В компании посоветовали заранее подумать о семейном бюджете, поскольку суммы в счетах зимой вырастут из-за увеличенного потребления газа.

«Уже сейчас вы можете подготовиться к отопительному сезону: пополняйте лицевой счет на любую удобную сумму и постепенно формируйте запас средств для будущих платежей за газ», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук спрогнозировал, что в некоторых домах Киева зимой температура может не превышать 15 градусов из-за слабости столичных ТЭЦ и подстанций.

По данным издания IntelliNews, зимой дефицит энергомощностей на Украине может вырасти почти вдвое, при этом украинские власти не понимают, как справиться с ситуацией. Если Россия выведет из строя ещё хотя бы половину оставшихся энергомощностей, дефицит может возрасти почти до 10 ГВт.