Трамп сделал заявление об Ормузском проливе

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Американский лидер Дональд Трамп анонсировал предстоящее заявление о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов.
«Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США», — сказал Трамп в рамках выступления в Нью-Йорке.
Немногим ранее глава Белого дома также сообщал, что Штаты полностью установили контроль над Ормузским проливом. По словам Трампа, Иран ничего не может с этим сделать.
В свою очередь представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари заявил, что Ормузский пролив контролируется Ираном. Тогда же противоположные заявления США он назвал не соответствующими реальности.
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