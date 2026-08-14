Трамп сделал заявление об Ормузском проливе

Трамп хочет объявить Ормузский пролив американским Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал предстоящее заявление о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов.

«Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США», — сказал Трамп в рамках выступления в Нью-Йорке.

Немногим ранее глава Белого дома также сообщал, что Штаты полностью установили контроль над Ормузским проливом. По словам Трампа, Иран ничего не может с этим сделать.

В свою очередь представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари заявил, что Ормузский пролив контролируется Ираном. Тогда же противоположные заявления США он назвал не соответствующими реальности.

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