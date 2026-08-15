Дэвис: Украина не способна защитить ни один город от ударов ВС РФ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украина не способна защитить ни один свой город от ударов российских Вооруженных сил. Об этом заявил военный США в отставке Дэниел Дэвис.

«Воздух сейчас открыт для России. Это происходит в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове и, конечно, в Киеве — он просто беззащитен», — сказал он в интервью Гленну Диесену.

Главная ошибка Запада, по мнению Дэвиса, — путать терпение России с «бессилием». Он выразил уверенность, что партнеры Киева живут в иллюзии собственного якобы «превосходства», но красные линии, о которых говорит Россия, это серьезный сигнал, который нельзя игнорировать.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украине на зиму достаточно получить от США 5% американских запасов ракет для систем Patriot. Сейчас в распоряжении Киева находится лишь 1% от этого объема, подсчитал Зеленский.

По заявлению Минобороны, ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по предприятиям ВПК и логистическим центрам ВСУ.