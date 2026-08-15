Силы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем, идёт отражение атаки ВСУ

Губернатор Развожаев сообщил о ночной атаке дронов ВСУ на Севастополь Фото: REUTERS.

Над Севастополем сбиты пять беспилотников. Средства ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины на город. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах», — написал Развожаев в «Максе».

БПЛА ВСУ в эту ночь также предприняли попытку атаки на Московский регион и Пензескую область. Так, силы ПВО ликвидировали семь беспилотников на подлете к Москве. При налете БПЛА ВСУ на сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области начался пожар, пострадавших нет.

При этом днем ранее Минобороны сообщило о ликвидации 221 вражеского БПЛА над регионами России, среди них — Республика Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.