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НовостиПолитика15 августа 2026 2:16

Движение на выезде из Ярославля восстановили после атаки БПЛА

Губернатор Евраев рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Ярославль
Анна ПЕТРОВА
Движение на выезде из Ярославля восстановили после атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля восстановили после атаки БПЛА

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Информация появилась в 04:40 по мск.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.», — проинформировал Евраев в мессенджере «Макс».

Немногим ранее, около 04:40 по мск, в Ярославле временно перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Этой же ночью дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области. В результате вражеского налета на территории объекта возникло возгорание, пострадавших нет.

Кроме этого, семь БПЛА также были успешно ликвидированы на подлете к Москве.