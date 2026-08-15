Движение на выезде из Ярославля восстановили после атаки БПЛА

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Информация появилась в 04:40 по мск.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.», — проинформировал Евраев в мессенджере «Макс».
Немногим ранее, около 04:40 по мск, в Ярославле временно перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Этой же ночью дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области. В результате вражеского налета на территории объекта возникло возгорание, пострадавших нет.
Кроме этого, семь БПЛА также были успешно ликвидированы на подлете к Москве.