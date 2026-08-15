На Украине обозлились на Уиткоффа и Кушнера: в чем их обвинили

Азаров: Уиткофф и Кушнер ни разу не обсуждали в Киеве украинское урегулирование. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер ни разу не посещали Киев с начала работы по украинскому урегулированию. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Так он отреагировал на ожидаемые поездки спецопосланников США в Киев и Москву.

«Пока идут разговоры о том, что они должны были приехать в Россию, что должны были посетить Киев. Насколько мне известно, они в Киеве ни разу не были с момента, когда Трамп поручил свою миссию — найти подходы», — высказался Азаров.

По его словам, задержка визита связана с тем, что для такой встречи пока нет новых идей или подходов, которые стоило бы обсудить.

8 августа стало известно, что в течение 7-10 дней представители США могут прибыть в Россию и на Украину.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что российский президент Владимир Путин подтвердил готовность к повторной встрече с Уиткоффом и Кушнером.