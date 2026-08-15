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НовостиПолитика15 августа 2026 3:27

Приближенные Зеленского продолжают раскрывать его секреты: назван жуткий факт о ВСУ

Мендель заявила, что дефицит личного состава доводит ВСУ до крайностей
Анна ПЕТРОВА
Мендель заявила, что дефицит личного состава доводит ВСУ до крайностей

Мендель заявила, что дефицит личного состава доводит ВСУ до крайностей

Фото: REUTERS.

Острая нехватка личного состава в ВСУ вынуждает военных идти на отчаянные шаги ради выживания. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Дефицит личного состава настолько велик, что украинским войскам на передовой приходится пить мочу, чтобы выжить», — написала она в социальной сети Х.

По словам Мендель, серьезные трудности с ротацией в ВСУ вызваны успешными действиями российских войск.

О дефиците в рядах ВСУ ранее говорили неоднократно. Накануне KP.RU писал, что командование Украины остро нуждается в личном составе для обороны Черниговской области.

В то же время на стороне Украины продолжают участвовать иностранные наемники. Как стало известно, только один Париж мог потерять до нескольких сотен военнослужащих в рамках конфликта.