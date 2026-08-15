Мендель заявила, что дефицит личного состава доводит ВСУ до крайностей Фото: REUTERS.

Острая нехватка личного состава в ВСУ вынуждает военных идти на отчаянные шаги ради выживания. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Дефицит личного состава настолько велик, что украинским войскам на передовой приходится пить мочу, чтобы выжить», — написала она в социальной сети Х.

По словам Мендель, серьезные трудности с ротацией в ВСУ вызваны успешными действиями российских войск.

О дефиците в рядах ВСУ ранее говорили неоднократно. Накануне KP.RU писал, что командование Украины остро нуждается в личном составе для обороны Черниговской области.

В то же время на стороне Украины продолжают участвовать иностранные наемники. Как стало известно, только один Париж мог потерять до нескольких сотен военнослужащих в рамках конфликта.