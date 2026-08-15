ТАСС: Франция могла потерять до нескольких сотен военнослужащих на Украине Фото: REUTERS.

Потери французской армии на Украине могут составлять от 10 до нескольких сотен военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Напомним, что Франция является одной из немногих стран НАТО, которая без особого стеснения отправляет своих кадровых военнослужащих для участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Источник привел в пример заявление бывшего помощника замглавы Пентагона Стивена Брайена. Он сообщал, что в свое время на Украину направили около 100 французских военных. Брайен уточнял, что солдаты были набраны из 3-го пехотного полка Франции — ключевого подразделения Иностранного легиона.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинение против 37-летнего гражданина Колумбии Мурсии Франко Харамилло. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Как информировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Бастрыкин уточнил, что «солдатами удачи» движет желание заработать легкие деньги.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что иностранные наемники в составе ВСУ не должны возвращаться домой живыми.

Тогда жу Алаудинов уточнил, что в Сумской области иностранных наемников используют как пушечное мясо. Первоначально они полагали, что едут на «сафари» — пострелять в российских военных, однако теперь ВС РФ встречают их все реже.

В апреле французский военкор Лоран Брайар сообщал, что потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа боевиков.

Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ только за один за день 12 августа потеряли более 1,3 тыс. военных в зоне СВО.

Кроме этого, с начала 2026 года ВСУ потеряли более 280 тыс. человек. Совокупные потери украинской армии, как уточняется, приближаются к 2,5 млн человек.

В свою очередь подразделения российской армии продолжают успешно достигать целей спецоперации. ВС РФ 14 августа освободили село Новониколаевка в ДНР.

В Кремле накануне напомнили, что Россия добьется своих целей в спецоперации на Украине.