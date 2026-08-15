Христофору назвал отказ РФ от перемирия в Чёрном море приговором для Киева Фото: REUTERS.

Своим отказом от приостановки боевых действий в Черном море Россия приговорит Киев и экономику страны к краху. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Теперь украинцы даже не могут строить планы на следующий год. Таким образом, они потеряют почти весь свой урожай за этот год и весь урожай за следующий. И это нанесет большой ущерб украинской экономике, потому что экспорт продовольствия был одной из составляющих, которая приносила доход», — пояснил эксперт в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, Украина явно ошиблась в своих расчетах, полагая, что Россия станет действовать в Черном море без учета собственных интересов.

В свою очередь в российском МИД отметили, что Москва не получала предложений по остановке боевых действий в Черном море.

Как сообщало издание Steigan, удары ВС РФ по портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили полную морскую блокаду Украины.