Стало известно, сколько морских судов Украины были поражены ВС РФ с июля

ВС РФ с июля поразили более 130 морских судов, используемых в интересах ВСУ Фото: REUTERS.

С июля российские силы нанесли удары по более чем 130 морским судам в украинских портах и акватории Черного моря, которые использовались в интересах ВСУ. В число пораженных объектов вошли сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, в июле были поражены более 80 судов в Черном море и украинских портах. В первую неделю августа (с 1 по 7) ударам подверглись 34 морских объекта — из них 31 сухогруз и 3 буксира. За последующие семь дней (с 8 по 15 августа) российские силы поразили еще 16 судов, в том числе танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 6 патрульных катеров.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что за сутки 14 августа ВСУ потеряли более 1,3 тыс. боевиков на всех направлениях СВО.

Тем временем российская армия продолжает достигать целей спеоперации. 15 августа село Рыбальское в Запорожской области перешло под контроль ВС РФ.