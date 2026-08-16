Возобновлены регулярные рейсы из Сирии в Россию

Из Дамаска в Москву вылетел первый за более чем 1,5 года пассажирский самолёт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После перерыва с декабря 2024 года из Дамаска в Москву вылетел первый пассажирский самолет. Регулярное сообщение между столицами возобновлено. Об этом подтвердили ТАСС в международном аэропорту сирийской столицы.

Самолет будет в воздухе порядка 4 часов 40 минут и приземлится в столичном аэропорту Шереметьево. Вылет из Москвы обратно назначен на 08:10 по мск, сообщили в авиакомпании.

По данным Syrian Airlines, на первый прямой рейс из Сирии в Россию были проданы почти все билеты. При этом стороны могут увеличить число рейсов между Москвой и Дамаском при высоком спросе.

Ранее Россия открыла рейсы в египетские аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн.

До этого в Росавиации подчеркнули, что российские аэропорты достаточно обеспечены топливом для штатного выполнения всех запланированных авиаперевозок.