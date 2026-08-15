Трамп намерен объявить Ормузский пролив территорией США после поражения Ирана

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией США после провала Ирана Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после завершения конфликта с Ираном объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

«Вскоре после того, как мы закончим разгром Ирана, <...> я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», — сказал Трамп в рамках выступления в Нью-Йорке.

Ранее комиссия по национальной безопасности парламента Ирана одобрила законопроект, который запрещает проход американских и израильских судов через Ормузский пролив. Во вторник Тегеран через посредников передал Вашингтону условия для его открытия: полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и возврат замороженных иранских активов.

В июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум, он должен был положить начало мирному процессу. Однако уже через три недели напряженность вновь обострилась. Тогда США обвинили Иран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили ракетные удары друг по другу.

Как сообщала The Wall Street Journal, Трамп склоняется к заключению сделки с Ираном без возобновления ядерного соглашения. Отсутствие массированных ударов по иранской территории в последние дни косвенно свидетельствует о стремлении Вашингтона договориться с Тегераном о завершении конфликта.

В то же время в Иране комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента одобрил новый законопроект, регулирующий управление Ормузским проливом.

Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрахим Зольфагари заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана. В штабе также подчеркнули, что ни одно торговое судно или танкер не сможет пройти через пролив без разрешения иранских властей.

Агентство Anadolu 12 августа сообщило, что Вашингтон и Тегеран договорились сохранить действующий режим прекращения огня в зоне конфликта.

Тем временем в Москве прошли переговоры дипломатов России и Ирана. Обсуждались пути урегулирования кризиса вокруг Исламской Республики. Российская сторона заявила, что считает подобный кризис спровоцированным действиями США и Израиля.