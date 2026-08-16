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НовостиПолитика16 августа 2026 1:26

Собянин: до 96 выросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Столичные силы ПВО продолжают отражение воздушной атаки на Московский регион утром 16 августа
Анна ПЕТРОВА
Собянин: до 89 выросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин: до 89 выросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Общее количество ликвидированных беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве достигло 96 единиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

По уточнениям градоначальника, на месте падения обломков БПЛА организована работа специалистов экстренных служб.

Силы ПВО РФ начали сбивать беспилотники на подлете к Москве около 03:04 по мск утром 16 августа. На момент 04:32 мск ликвидированы уже 96 беспилотников на подлете к Московскому региону. Днем ранее украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области. В результате инцидента на территории предприятия возник пожар, пострадавших нет. Как пояснили в российском МИД, новейшие БПЛА могут обнаружить даже незначительные признаки противника.