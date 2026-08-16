Азаров: Перезахоронением Коновальца Киев подтвердил статус нацистской страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Процесс перезахоронения главы ОУН* Евгения Коновальца говорит о построении на Украине нацистского государства. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Процедура перезахоронения Коновальца — это продолжение той стратегической линии, которую проводит киевский режим по героизации всех нацистских преступников, по искажению истории», — пояснил Азаров для ТАСС.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что киевский режим под руководством Владимира Зеленского сейчас создал «нацистское государство».

В МИД РФ также отреагировали на перезахоронение останков Коновальца. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Киев унаследовал идеологию ОУН*, а спонсором вновь стала Германия.

Напомним, официальный Киев намерен возвести пантеон националистам, для чего по всему миру ведется поиск их останков.

* — Организация признана экстремистской на территории РФ.