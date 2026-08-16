В администрации Эрдогана не ответили на запрос РФ по поставкам оружия ВСУ Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации президента Турции не знают о запросе Москвы касательно якобы планов Анкары на поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет информации по этому вопросу», — говорится в сообщении администрации президента Турции.

Представитель администрации президента Турции также не стал комментировать дальнейшие вопросы, касающиеся позиции Анкары по этому вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Москва направила запросы США и Турции с просьбой дать пояснения в связи с обнародованной конгрессом информацией о планируемых поставках вооружений Киеву.

По словам востоковеда Николая Севостьянова, Турция предлагает мир в Черном море не ради Украины. Он также отметил, что Анкара хочет поучаствовать в будущей «дележке русского наследия» в причерноморском регионе.