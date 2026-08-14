Турция мечтает о роли смотрящего над Черным морем: зачем Анкара "вписалась" в процесс урегулирования на Украине

Украина предложила взаимный отказ от ударов по коммерческим судам в Черном море. Сообщение об этом было передано России через турецкую сторону. При том, сейчас украинский экспорт по морю не просто затруднен - он практически остановлен. Турция оказалась всерьез вовлечена в процесс урегулирования. По своей воле или чужой?
На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, востоковедом Николаем Севостьяновым.
- Прямо сейчас продолжается передача вооружений от Турции киевскому режиму. Но ведь Анкара накачивает Киев не только ради прибылей?
- Тут много уровней. Турция является страной НАТО. И там переплелись огромные интересы по Украине. Есть люди в руководстве Турции, которые считают, что Россия на этом театре постепенно утрачивает свое влияние. И Анкаре нужно быть готовой к новым раскладам.
- К чему именно надо быть готовой?
- Чтобы поучаствовать в будущей дележке русского наследия в причерноморском регионе.
- В Турции сейчас много русофобов?
- Там немало людей, которые настроены с точки зрения геополитики к России отрицательно. Таких и в руководстве Турции всегда хватало.
- Еще до Эрдогана?
- Да. И нет такого, что Эрдоган «вдруг» оказался «русофобским президентом». Более того, он пытался двигаться многовекторно.
- Но мы это слабо чувствовали...
- У нас многие годы с турками была такая модель сотрудничества: есть сферы, где мы можем работать, торговать, обмениваться чуть ли не технологиями или кооперироваться по Африке. А есть те сферы, где мы жесткие противники. И давайте их разграничим.
- Этот подход рабочий?
- Он реальный. Но на выходе мы получаем вот что: казалось бы, у нас неплохие экономические отношения, но потом мы видим турецкое вооружение в ВСУ, вплоть до бронетехники и дронов.
- В чем мотив турков сегодня?
- Турки очень хотят получить роль арбитра. Такого... смотрящего над Черным морем. Страны, которая могла бы сама прокладывать логистические маршруты. И договариваться о том, что эти маршруты должны быть в моменте безопасными для всех стран региона.
- Это серьезная претензия на будущее?
- На долгую перспективу. И получить такой карт-бланш в Анкаре очень хотели бы. И понятно, что это обернут в риторику разговоров о том, что страдает Глобальный Юг. Что из-за нарушения экспорта украинского зерна умрут от голода дети Африки, и давайте быстрее эту проблему решать.
- Но это открытое, одностороннее подыгрывание Киеву...
- Конечно, ведь сегодня именно Украина, а не Африка, от этого страдает. Киев на пятый год конфликта имел экспортные мощности, которые позволяли ему финансировать конкретные программы вооружений. Суда шли в обоих направлениях. Киев вполне себе мог доставлять то, что нужно было ВСУ в формате и вооружений, и технологий.
- Сейчас это не действует, что Киеву очень не нравится...
- Это большая проблема. Внезапно перестали работать поставки оружия. И турки - тут как тут. Они пытаются этому помочь в своих интересах, и, конечно, в интересах Украины.
- Но точно не в наших интересах.
- Нет. Мы в этом не заинтересованы, как бы нас ни пытались на это разводить.
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