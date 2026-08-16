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НовостиПроисшествия16 августа 2026 5:21

В Подольске после попадания БПЛА загорелся склад Wildberries

Беспилотник попал в склад Wildberries в индустриальном парке «Коледино»
Мария СПИРИДОНОВА
В Подольске после попадания БПЛА загорелся склад Wildberries

В Подольске после попадания БПЛА загорелся склад Wildberries

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковном Подольске в результате попадания беспилотника загорелся склад компании Wildberries. Инцидент произошел на территории индустриального парка «Коледино», сообщил в воскресенье Андрей Воробьев, губернатор Московской области

В момент атаки персонал склада был оперативно выведен в укрытие, никто из сотрудников не пострадал. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Минувшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Как ранее сообщил губернатор региона Воробьев, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили 187 БПЛА. Погиб 83-летний мужчина. Три человека пострадали. Также повреждены жилые дома, склады, объекты инфраструктуры и церковная школа.

"КП-Москва" собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.