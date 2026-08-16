В Подмосковье при атаке БПЛА повреждено здание церковной школы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковной деревне Якшино в результате атаки беспилотника повреждено здание церковной школы. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Чехове из-за атаки повреждения получили частный дом в поселке Мещерское. Кроме того, зафиксированы повреждения нового здания отдела полиции в Кашире, а также разрушения отдельных сооружений на промышленном объекте в Воскресенске.

Прошедшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. По словам главы региона, в течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили и уничтожили 187 БПЛА. В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Три человека пострадали.

KP.RU собрал последнюю информацию по атаке БПЛА на Москву и Подмосковью.