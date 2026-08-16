Один человек погиб при ударе ВСУ по автобусу с рабочими в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Глава региона уточнил, что одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Другая женщина находится в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения, еще у одной женщины, предварительно, диагностирована акубаротравма.

Пострадавшие в результате удара были госпитализированы. На месте работают экстренные службы.

Всего, по данным Минобороны, российские системы ПВО за прошедшую ночь сбили 822 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал неонацизмом восторг украинцев от ударов по жителям России.