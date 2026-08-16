Землетрясение магнитудой 5,5 произошло возле берегов Индонезии. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксировали возле острова Флорес. Эпицентр находился примерно в 76 километрах севернее города Рутенг, а очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о погибших, пострадавших или разрушениях после землетрясения пока не поступало. Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось.

Накануне у побережья Индонезии произошло значительно более мощное землетрясение. Первоначально его магнитуду оценили в 6,9, а позднее повысили до 7,6. Эпицентр располагался в 161 километре от города Лабуан-Баджо, очаг находился на глубине 35 километров. После толчков объявлялась угроза цунами.

Еще одно сильное землетрясение днем ранее зафиксировали на острове Суматра. Магнитуда достигла 6,9, а эпицентр находился примерно в 70 километрах от города Перчут. Очаг залегал значительно глубже — на отметке 183 километра. Сведений о разрушениях и пострадавших тогда не поступало.