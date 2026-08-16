ТАСС: Освобождение Кудиевки открыло путь к Харькову по трассе Е-105 Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение Кудиевки в Харьковской области открывает российским войскам кратчайший путь к Харькову по трассе Е-105. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах, отметив, что этот участок фронта фактически является воротами в областной центр.

Освобождение населенного пункта, по данным силовиков, не только расширяет зону безопасности вдоль российской границы, но и становится важным этапом в боях за Казачью Лопань — крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Харьковской области.

Для прикрытия восточного фланга штурмовых групп, ведущих бои в Казачьей Лопани, подразделениям «Севера» предстоит также освободить села Гоптовку и Бугаевку, которые 58-я бригада противника превратила в единый укрепленный район.

16 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами группировки войск «Север» Кудиевки. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Першомарьевка в Донецкой Народной Республике.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска продвигаются в районе харьковского села Устиновка фронтом в 10 километров и зачищают местность. По его словам, российские бойцы наступают севернее и северо-западнее от этого населенного пункта.