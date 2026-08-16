Стало известно, сколько БПЛА сбили ПВО РФ за восемь месяцев

ПВО РФ сбили более 100 тысяч украинских беспилотников с начала года Фото: REUTERS.

С начала 2026 года российские средства ПВО уничтожили более 100 тыс. украинских беспилотников самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Согласно подсчетам, суммарное число уничтоженных с начала года БПЛА самолетного типа достигло 101 868. Пик пришелся на июль (21 537), далее следуют: июнь (17 711), первая половина августа (16 459), май (14 195), март (11 211), апрель (9 372), февраль (5 989) и январь (5 394).

Рекордное число БПЛА за сутки было уничтожено 16 августа — тогда ПВО сбили 1 478 БПЛА самолетного типа. В пятерку самых результативных дней также вошли: 15 августа (1 328), 2 августа (1 158), 6 августа (1 155) и 13 августа (1 150).

По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки 14 августа превысили 1,3 тыс. человек.

Как подсчитал военный аналитик Игорь Коротченко, с начала 2026 года ВСУ потеряли более 280 тыс. боевиков.