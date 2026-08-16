При ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Херсонской области погибли супруги Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области в результате обстрела гражданского автомобиля со стороны ВСУ погибли мужчина и женщина, они состояли в браке. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги — предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте», — написал Сальдо в «Максе».

Как отметил Сальдо, противник в очередной раз целенаправленно атаковал гражданских лиц, непричастных к конфликту. Губернатор также выразил соболезнования родственникам жертв.

16 августа дроны ВСУ атаковали Донецкую Народную Республики, в результате удара погиб один человек и 10 получили ранения.

Кроме этого, украинские беспилотники ударили по поселку Авдотьино в Донецке, в результате налета БПЛА погиб мужчина.