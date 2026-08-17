Бразилия наращивает закупки минеральных удобрений из РФ Фото: Shutterstock.

Бразилия все более заинтересована в увеличении закупок российских минеральных удобрений. Об этом «Известиям» рассказал источник в посольстве РФ в Бразилии.

«Действительно, в Бразилии наблюдается повышенный спрос на минеральные удобрения. Регулярно в адрес российской стороны поступают запросы об увеличении поставок», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2025 году Россия поставила в Бразилию удобрений на рекордные 4 млрд долларов, объем превысил 11 млн тонн.

Кроме этого, в июне Россия заняла второе место по объемам поставок СПГ в ЕС, пропустив вперед только США. На долю РФ пришлось 24,1% всего импорта газа в союз.

В этом же месяце поставки российской рыбы в Евросоюз увеличились в 1,7 раза, достигнув 74,9 млн евро, что стало максимумом с ноября 2024 года.