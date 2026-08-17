Журналист Боуз усомнился в правдивости слов Зеленского о переходе инициативы Фото: REUTERS.

На фоне последних ударов российской армии по Украине ирландский журналист Чей Боуз заявил, что не верит в слова киевского главаря Владимира Зеленского о якобы «перешедшей» к Киеву инициативе в конфликте.

«... Огромные участки энергетического и доменного цехов были повреждены; завод являлся важнейшим поставщиком для украинской армии. Украина побеждает?» — задался вопросом эксперт в соцсети Х.

Только за один день ударами ВС России был выведен из строя цех в Одесской области, который использовался против российских городов, черноморских судов и объектов. Кроме того, были удары нанесены по предприятиям в Вилково и Белгороде-Днестровске.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов подчеркнул, что из-за ударов российской армии Киев потерпел многомиллиардные убытки.