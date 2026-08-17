Штурмовая группа элитной бригады ВСУ «Магура» ликвидирована под Сумами Фото: REUTERS.

Элитная штурмовая группа 47-й ОМБр «Магура» ВСУ была уничтожена у села Садки в Сумской области. Ее попытка совершить контратаку провалилась. Об этом рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

«Штурмовыми группами 47-й отдельной механизированной бригады и 68-й отдельной аэромобильной бригады враг предпринял две безуспешные контратаки на позиции наших войск в районе села Садки», — сообщил источник.

Ранее силовики также сообщили, что в район Уланова Сумской области ВСУ перебросили несколько групп, укомплектованных мобилизованными этническими венграми.

Кроме этого, KP.RU писал, что на севере Сумской области остаются около 35 тыс. мирных жителей. Большинство из них отказываются покидать дома, так как опасаются мобилизации в случае переезда в центральные регионы Украины.