Советник Путина объяснил, почему Москва отказалась от участия в Давосском форуме

Кобяков: Россию не отлучали, она осознанно не участвует в Давосском форуме. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Западная формулировка о том, что Россию якобы «отлучили» от мероприятий Давосского форума некорректна. Потому что Москва осознанно не участвует в этой официальной программе. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) ТАСС заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Формулировка, что Россию отлучили от мероприятий, вроде, Давоса, некорректна. Россия не участвует в официальной программе Всемирного экономического форума — это наш осознанный выбор. А нужен ли он нам сейчас?» - задается вопросом советник.

Он отметил, что на этой площадке мнение нашей страны никто учитывать не хочет. Потому даже иметь желание попасть на Давосский форум - это неуважение к себе.

«Давосский форум — не Олимпиада и не Евровидение. Быть или не быть там — только наш выбор», — заключил советник.

Ранее Антон Кобяков отметил, что участие в предстоящем Восточном экономическом форуме во Владивостоке уже подтвердили ОАЭ, Индия, Япония, Китай и другие страны. Кобяков заявил, что ВЭФ становится все более значимым событием в мире бизнеса.

Также Кобяков также подчеркнул, что интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные РФ страны. По его словам, есть и европейские бизнесмены и компании, интересующиеся ВЭФ.