Более 50 дронов ВСУ сбиты при отражении воздушной атаки в Ростовской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Более 50 украинских беспилотников сбили российские силы ПВО ночью 17 августа в Ростовской области. Об этом в MAX сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, российские бойцы уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге и Донецке. Кроме того, силы ПВО работали в Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском и Шолоховском районах области.

Слюсарь отметил, что согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 17 августа 205 дронов ВСУ над регионами страны. Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард отметил, что Киев атаками беспилотников по территории России преследует цель отвлечь внимание от неудач ВСУ.