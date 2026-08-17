Посол Нечаев сравнил поведение политиков ЕС с принципами Старухи Шапокляк Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посол России в Германии Сергей Нечаев сравнил некоторых европейских политиков со Старухой Шапокляк — персонажем из советского мультфильма про Чебурашку. В интервью ИС «Вести» дипломат отметил, что действия отдельных западных лидеров напоминают философию известной мультипликационной героини, которая считала, что «хорошими делами прославиться нельзя».

Нечаев рассказал, что когда он вспоминает этот поучительный мультфильм, у него возникает проекция на некоторых европейских политиков, которые, по его наблюдениям, придерживаются схожих принципов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом KP.RU также сравнила со Старухой Шапокляк главу европейской дипломатии Каю Каллас. Поводом для такого сравнения послужило заявление Каллас о подготовке нового рекордного пакета санкций ЕС.