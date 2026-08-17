Бабушкин: женщина погибла в Астраханской области из-за атаки дронов ВСУ Фото: REUTERS.

Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки дронов ВСУ на регион 17 августа. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор области Александр Бабушкин.

ЧП произошло в Енотаевском округе. Беспилотник противника атаковал жилой дом, в котором в это время находились женщина и ее сын-подросток. В результате удара женщина погибла. Семья женщины получит временное жилье и материальную помощь, добавил глава региона.

Также, отметил Бабушкин, дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия и гражданские объекты на территории региона. Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен.

В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 17 августа 205 дронов ВСУ над российскими регионами. Более 50 из них российские силы ПВО сбили в Ростовской области.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике предотвратили 11 атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, нацеленных на объекты гражданской инфраструктуры.