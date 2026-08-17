ВС РФ ракетой и авиабомбами поразили пункты управлениями БПЛА ВСУ под Харьковом Фото: REUTERS.

Российские Су-34 ракетой Х-39 авиабомбами ФАБ-1500 поразили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Также ночью 17 августа Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили бить по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Так, в порту «Одесса» уничтожен патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом.

Кроме того, российские войска поразили патрульный катер ВСУ, а также резервуары с топливом в порту «Одесса».