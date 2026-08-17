ВС России освободили Новосолошино и Андреевскую общину Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне боевых действий — Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Андреевскую общину в ДНР. Новосолошино взяли под контроль бойцы группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.

Российские военные продолжают расширять зону контроля и улучшать тактическое положение на ключевых участках фронта. Днем ранее, 16 августа, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в ДНР. 15 августа под полный контроль российских сил также перешло село Рыбальское в Запорожской области.