Одна из раненных ножом в Уфе сестер находится в тяжелом состоянии

Медики провели экстренную операцию девочкам 9 и 16 лет, на которых напала сестра с ножом в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хирурги в Уфе провели экстренные операции девочкам 9 и 16 лет, на которых напала сестра с ножом. Состояние старшей оценивается как крайне тяжелое. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел утром 17 августа. Сестра девочек внезапно набросилась на своих сестер прямо в доме. В руках она тогда держала нож. Поводом стал личный конфликт.

«Врачи экстренно приступили к операциям, которые только что завершились. Старшая девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии», - уточнил министр.

По словам Рахматуллина, состояние младшей из пострадавших определяется медиками как тяжелое, однако стабильное. Обеим девочкам продолжают оказывать медпомощь.

Недавно KP.RU писал, что суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Жертву нашли с множественными ножевыми ранениями на обочине дороги под Ростовом. Девочке вызвали скорую, однако она скончалась в больнице. Преступником оказался 21-летней местный житель, который был знаком подростка. Его отправили под стражу.