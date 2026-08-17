Элла Памфилова рассказала, как будут голосовать бойцы СВО на выборах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда", как будет организовано голосование на выборах для бойцов специальной военной операции. Солдатам тоже необходимо голосовать, и они являются одними из самых активных избирателей, однако для них будут предусмотрены специальные процедуры с рядом вынужденных ограничений.

Памфилова заявила, что бойцы СВО будут голосовать лично на участках по общей процедуре, однако для них не получится выделить возможность дистанционного голосования. Всё дело в особых, защищённых способах связи, которыми пользуются военнослужащие для собственной безопасности.

При этом глава ЦИК отметила, что порядка 700 членов избирательных комиссий по всей России ушли добровольцами в зону СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что Памфилова назвала участников СВО одними из самых активных избирателей и подчеркнула их осознанное отношение к выборам. Она заявила, что он

KP.RU следит за развитием событий