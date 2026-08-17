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17 августа 2026 12:48

Элла Памфилова рассказала, как будут голосовать бойцы СВО на выборах

Памфилова заявила, что бойцы СВО не смогут голосовать удалённо
Сергей КУДРИН
Элла Памфилова рассказала, как будут голосовать бойцы СВО на выборах

Элла Памфилова рассказала, как будут голосовать бойцы СВО на выборах

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда", как будет организовано голосование на выборах для бойцов специальной военной операции. Солдатам тоже необходимо голосовать, и они являются одними из самых активных избирателей, однако для них будут предусмотрены специальные процедуры с рядом вынужденных ограничений.

Памфилова заявила, что бойцы СВО будут голосовать лично на участках по общей процедуре, однако для них не получится выделить возможность дистанционного голосования. Всё дело в особых, защищённых способах связи, которыми пользуются военнослужащие для собственной безопасности.

При этом глава ЦИК отметила, что порядка 700 членов избирательных комиссий по всей России ушли добровольцами в зону СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что Памфилова назвала участников СВО одними из самых активных избирателей и подчеркнула их осознанное отношение к выборам. Она заявила, что он

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