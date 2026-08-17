Генпрокуратура поддержала решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральная прокуратура поддержала решение Верховного суда РФ об отмене регистрации партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщает ТАСС из зала суда.

Представитель надзорного ведомства заявил, что суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о снятии партии, и оснований для отмены решения нет. Он пояснил, что установлены факты нарушения правил предвыборной агитации, вопреки законодательным запретам.

Напомним, 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблока». Основанием стали выявленные нарушения, включая получение около 3 миллионов рублей от иностранных контрагентов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» пояснила, что избирательные комиссии не снимали партию «Яблоко» с выборов, это решение суда. Она подчеркнула, что ЦИК отказывает в регистрации только по тем основаниям, которые есть, и ответственность за такие решения лежит на судебной системе, а не на избирательных комиссиях.