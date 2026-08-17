Захарова: вызванный посол Японии прибудет в МИД РФ 18 августа. Фото: МИД РФ

Вызванный в Министерство иностранных дел РФ посол Японии в России прибудет в дипведомство 18 августа, во вторник. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, после того как глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции сообщил, что японский посол Акира Муто не явился на вызов под предлогом недомогания, дипломат «резко почувствовал себя лучше» и завтра приедет на Смоленскую площадь.

Ранее KP.RU писал, что МИД России вызвал посла Японии из-за неприемлемых заявлений премьер-министра Санаэ Такаити в связи с поездкой Владимира Путина на Курильские острова. Глава японского правительства назвала визит президента «абсолютно неприемлемым», заявив, что это якобы осложняет перспективы улучшения отношений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на это, что японские власти перешли черту приличий в своих заявлениях о визите Путина на Курилы. Министр подчеркнул, что президент России имеет право посещать любую часть территории страны.