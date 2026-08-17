Трамп заявил о взаимопонимании с Ким Чен Ыном Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном установилось взаимопонимание. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме 17 августа, отвечая на вопросы.

«Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы не раз встречались. Главным образом дважды. Встречались и беседовали. Я понимаю его, а он понимает меня», — сказал Трамп. Он также уточнил, что ладит с лидером КНДР «очень хорошо».

Также президент США заявил о получении ответа от Ким Чен Ына на своё предложение о начале диалога, охарактеризовав его как «очень позитивный».

Напомним, ранее Дональд Трамп опять высказался о намерении возобновить диалог с Ким Чен Ыном. Глава Белого дома поручил военному ведомству США серьёзно снизить уровень совместных тренировок с армией Южной Кореи, мотивируя это нежеланием посылать Пхеньяну сигналы, которые могут быть истолкованы как враждебные.