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НовостиВ мире17 августа 2026 20:46

В Финляндии назвали страны, которые могут сыграть роль в диалоге РФ и Европы

Стубб: соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в ее диалоге с Европой
Анна ПЕТРОВА
Стубб: соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в ее диалоге с Европой

Стубб: соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в ее диалоге с Европой

Фото: REUTERS.

Приграничные с Россией страны способны "внести значительный вклад в возобновление диалога" между Москвой и Европой. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«На каком-то этапе Европа должна открыть каналы для диалога. И здесь, возможно, наиболее важную роль сыграют такие страны, у которых есть граница с Россией», — сказал Стубб в рамках пресс-конференции.

Стубб отметил, что у Европы на сегодняшний день нет общего подхода к разговору с Москвой.

Однако, по словам политика Армандо Мемы, Финляндия. граничащая с Россией, сможет вести диалог с Москвой только после того, как выйдет из НАТО.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывалась от диалога с Европой. Однако прямого разговора с Брюсселем нет из-за его действий.