Стубб: соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в ее диалоге с Европой Фото: REUTERS.

Приграничные с Россией страны способны "внести значительный вклад в возобновление диалога" между Москвой и Европой. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«На каком-то этапе Европа должна открыть каналы для диалога. И здесь, возможно, наиболее важную роль сыграют такие страны, у которых есть граница с Россией», — сказал Стубб в рамках пресс-конференции.

Стубб отметил, что у Европы на сегодняшний день нет общего подхода к разговору с Москвой.

Однако, по словам политика Армандо Мемы, Финляндия. граничащая с Россией, сможет вести диалог с Москвой только после того, как выйдет из НАТО.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывалась от диалога с Европой. Однако прямого разговора с Брюсселем нет из-за его действий.