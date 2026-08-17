ВС США заявили о перехвате 64 судов после возобновления блокады Ирана Фото: REUTERS.

Американские военно-морские силы после возобновления морской блокады Ирана перехватили 64 торговых судна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"По состоянию на 17 августа силы СЕНТКОМ перенаправили 64 коммерческих судна, 3 вывели из строя и высадились еще на 2", - следует из заявления в социальной сети X.

ВМС США возобновили операцию по блокированию судоходства, связанного с иранскими портами и прибрежными районами, 14 июля.

Ранее министр обороны Пит Хегсет заявил, что США способны бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. По его словам, американские ВМС могут ее сохранять за счет регулярной ротации кораблей.

Президент Дональд Трамп сообщил, что американская сторона полностью установила контроль над Ормузским проливом. Он добавил, что морскую блокаду СЩА все называют "стальной стеной".