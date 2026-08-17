Собянин: силы ПВО сбили шесть БПЛА на подлёте к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО Минобороны уничтожили шесть дронов, направлявшихся к Москве. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. Информация появилась 02:28 по мск 18 августа.

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

Днем ранее, 17 августа градоначальник сообщил о четырех успешно сбитых БПЛА на подлете к Москве. Напомним, что в ночь на 16 августа произошла одна из самых массированных атак беспилотников на Московский регион за последнее время. По уточнениям Собянина, с вечера 15 августа до 6:30 утра 16-го в направлении Московского региона было зафиксировано 600 дронов. При этом 201 беспилотник ликвидирован в границах столичного региона.