Собянин: в направлении Москвы летели 620 БПЛА с вечера 17 августа

Собянин: с вечера 17 августа до 5:00 утра на Московский регион летели 620 БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с вечера 17 августа до 5 часов утра 18-го в сторону Москвы летели 620 беспилотников. Из них 180 были уничтожены непосредственно в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», — написал мэр в «Максе».

К 04:40 по мск с начала суток 18 августа было ликвидировано уже 86 вражеских беспилотников, летевших к Москве. Градоначальник ранее проинформировал, что в сторону Москвы летели 600 БПЛА с вечера 15 августа до 6:30 утра 16-го. При этом 201 из них был уничтожен в столичном регионе. Кроме этого, силы ПВО уничтожили 205 дронов ВСУ над регионами страны за ночь 17 августа.