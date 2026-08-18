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НовостиОбщество18 августа 2026 2:22

В России хотят ввести облегченный график школьникам в сентябре: подробности

В ОП хотят сделать сентябрь облегчённым для младшеклассников
Анна ПЕТРОВА
В ОП хотят сделать сентябрь облегчённым для младшеклассников

В ОП хотят сделать сентябрь облегчённым для младшеклассников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем для учащихся начальной школы. С подобной идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что первый месяц учебы, сентябрь, должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул. Это должно быть рассчитано на младшие классы», — пояснил Гриб для РИА Новости.

Согласно обновленным рекомендациям Минпросвещения, дневная нагрузка на школьников в один день не должна быть более, чем семь уроков.

Кроме этого, по данным ведомства, первоклассникам также рекомендовано устраивать так называемый облегченный день в середине учебной недели. Это означает снижение интеллектуальной нагрузки в течение этого дня.