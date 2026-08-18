Киркорову на два года года запретили открывать новый бизнес в России: за что наказали артиста

Киркорову ограничили возможность открыть новый бизнес в РФ. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Певец Филипп Киркоров не сможет зарегистрировать новый бизнес в России два года. Ограничение для народного артиста связано с проблемами в данных его компаний. Об этом со ссылкой на сведения из налоговых реестров сообщает РИА Новости.

Так, выяснилось, что ЕГРЮЛ был внесена недостоверная информация от двух организаций, которые связаны с артистом. Одна из них – «Филипп Киркоров Корпорейшн» – уже прекратила свою деятельность, а у другой компании, которая торговала одеждой и товарами, обнаружили ошибки в указании адреса.

В сумме запрет на регистрацию нового бизнеса для Киркорова будет действовать до 18 сентября 2028 года. Под аналогичные нарушения попало и руководство фирм, в которых выявили нарушения. Так, ко конца октября 2027 года аналогичные ограничения будут действовать и в отношении гендиректора «Филл фо ю» Арсена Айрапетова, ранее работавшего стилистом артиста.

Но все же у певца имеются и действуют другие компании. В частности, это организации, связанные с исполнительским искусством, радиовещанием, а также строительством жилых и нежилых объектов.

Отмечается, что согласно российскому законодательству, ФНС в праве отказать в регистрации нового бизнеса гражданину, который возглавлял или владел значительной долей в компании с отметкой о недостоверных сведениях в государственном реестре.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что налоговая ликвидирует одну из компаний Филиппа Киркорова. Еще с 2019 года народному артисту России принадлежит доля в 90% в фирме ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», которая занимается деятельностью в области исполнительных искусств. При этом с апреля 2024 года ФНС заблокировал счета данной компании. Артист предпринял попытку спасти бизнес.

Однако усилия не увенчались успехом. Уже в конце месяца стало известно, что налоговая исключила компанию Филиппа Киркорова из ЕГРЮЛ. Причина — наличие сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Вероятно, это произошло из-за того, что Киркоров и его партнер не подали декларацию о доходах за 2022-2023 годы.