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НовостиПолитика18 августа 2026 2:35

Дэвис: для Украины наступает самый опасный момент с начала конфликта

Дэвис отметил превосходство вооружений ВС РФ над ВСУ
Анна ПЕТРОВА
Дэвис: для Украины наступает самый опасный момент с начала конфликта

Дэвис: для Украины наступает самый опасный момент с начала конфликта

Фото: REUTERS.

Украину ожидает крайне опасная ситуация в зимний период. Это станет беспрецедентным случаем за все время проведения специальной военной операции. Об этом предупредил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Украина сейчас приближается к значимому, опасному периоду. Эта осень и зима, на мой взгляд, будут опаснее, чем любой другой этап конфликта. <…> Это вполне может обернуться военной победой России», — заявил он в эфире YouTube-канала.

При этом Дэвис отметил, что российские ВС имеют превосходство практически во всех видах вооружений.

Ранее Дэвис подчеркнул, что Запад выдает желаемое за действительное, рассуждая о якобы военном «поражении» России.

Тем временем ВС РФ продолжают достигать целей СВО. 17 августа российская армия взяла под контроль Андреевскую общину в Донецкой Народной Республике и Новосолошино в Запорожской области.