Школьникам ограничили количество уроков: новые нормы Минпросвещения

В школах России ограничили количество уроков Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Максимально допустимая учебная нагрузка для российских школьников будет зависеть от класса. Соответствующие нормы содержатся в методических рекомендациях Минпросвещения РФ.

Для первоклассников в первые месяцы учебного года предусмотрено не более трех уроков в день, а с ноября по декабрь - до четырех. По данным ведомства, продолжительность занятий в сентябре–декабре не должна превышать 35 минут.

Как отметили в Минпросвещения, с января по май длительность занятий может увеличиваться до 40 минут. Один раз в неделю допускается проведение пятого урока за счет включения физической культуры.

Для учащихся 2-4-х классов максимальная нагрузка составляет пять уроков в день, с возможностью увеличить количество занятий до шести раз в неделю за счет физкультуры. В 5-6-х классах разрешено до шести уроков, а в 7-11-х - до семи.

Напомним, новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. За парты должны сесть около 17,5 млн детей. Школы смогут сами утверждать календарный график с учетом региональных особенностей и запланированных мероприятий.

Ранее в Минпросвещения уточнили правила организации сменности. Учащиеся первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов не смогут заниматься во вторую смену. Это правило также распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ведомство изменило объем учебной нагрузки для учеников младших классов с 1 сентября. Общий объем аудиторных занятий в начальной школе за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов.

В Роспотребнадзоре сообщали, что занятия в школах нужно временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учеников. В период эпидемического подъема также могут отменяться массовые мероприятия.

Как писал KP.RU, с 1 сентября в российских школах начнется поэтапное введение курса "Духовно-нравственная культура России". Минпросвещения РФ занимается подготовкой учебных пособий. Курс ДНКР будет введен во втором полугодии 2026/27 учебного года.