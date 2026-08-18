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НовостиВ мире18 августа 2026 3:35

«Эй, Дональд, мы же в ладах?»: Трамп показал мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах

Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР
Анастасия СУТОРМИНА
Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР

Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях мем с фотографией северокорейского лидера Кима Чен Ына в качестве шутливого подтверждения своих слов о том, что лидер КНДР якобы ответил на его предложение о проведении переговоров.

На фотографии Ким Чен Ын снят в телефонной трубкой в руках. Подпись на фото гласит: «Эй Дональд, мы же в ладах?».

Фото: скриншот из соцсетей Трампа

Фото: скриншот из соцсетей Трампа

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что получил ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына на своё предложение о начале диалога.

До этого KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении возобновить диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнув, что у него сохраняются «очень хорошие отношения» с северокорейским руководителем.