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НовостиПроисшествия18 августа 2026 4:03

Воробьев: средства ПВО отразили атаку более 150 дронов ВСУ на Подмосковье

Власти Подмосковья сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ ночью и утром 18 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Воробьев: средства ПВО отразили атаку более 150 дронов ВСУ на Подмосковье

Воробьев: средства ПВО отразили атаку более 150 дронов ВСУ на Подмосковье

Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны и РЭБ отразили атаку более 150 дронов ВСУ в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что российские военные отражали массированный налет беспилотников противника ночью и утром 18 августа.

«Над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», — уточнил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в результате беспилотной атаки киевского режима в нескольких округах Московской области повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. Медпомощь потребовалась женщине в Богородском округе и мужчине в Коломне.

16 августа в Подольске три человека пострадали во время массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область.